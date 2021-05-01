وزير الخارجية الأميركي: واشنطن والجزائر ترغبان في رؤية الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رغبة كل من واشنطن والجزائر في رؤية الاستقرار والازدهار في ليبيا ومنطقة الساحل.

جاء ذلك خلال اول اتصال هاتفي منذ تعيينه اجراه بلينكن مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، حيث أشار بلينكن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر الجمعة إلى أهمية تعزيز المصالح المشتركة.

ونشرت السفارة الأمريكية بالجزائر بيانا أكدت مناقشة فرص تقوية التعاون في إفريقيا لتعزيز الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. وأعرب بلينكن عن تقديره لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا.

ويوم تعيينه بلينكن وزيرا جديدا للخارجية الأميركية نهاية نوفمبر الماضي، أبدى بوقادوم لنظيره أنتوني بلينكن تطلع الجزائر للعمل بشكل مشترك حول العديد من المسائل، لا سيما تلك المتعلقة بالسلام والأمن في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وتعتبر الخارجية الأميركية في تقاريرها الصادرة الجزائر حصناً منيعاً في مواجهة الإرهاب في المنطقة، في حين تنظر اليها كشريك استراتيجي وحليف موثوق في الحرب على الإرهاب بمنطقة أفريقيا عموماً والساحل خصوصاً.

ملفات مشتركة بين الجزائر وواشنطن

لكن واشنطن ترفض نقل قاعدة أفريكوم إلى أفريقيا وهي من المسائل الخلافية بين الجزائر وواشنطن، بعكس دول أخرى مجاورة اذ طلبت الرئاسة النيجرية الخميس من واشنطن، نقل مقرها العسكري “افريكوم” المشرف على أفريقيا من ألمانيا إلى القارة السمراء، مبررة طلبها أن ذلك يشكل أفضل حل للحد من العنف المسلح المتزايد في المنطقة.

وتاتي التطورات مع اشتداد ازمة التشاد وتحول المقاتلين الاجانب في ليبيا الى معضلة امنية، حيث تشترك الجزائر والولايات المتحدة في رفضهما أي تواجد عسكري أجنبي في ليبيا، مطالبين بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية منها بسبب تازيمهم للحلول السلمية.



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