ليبيا الان

شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن أربع مناطق بالغرب الليبي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن مناطق (بئر ترفاس – بئر زنيوبة – الجامعه -البرناوي) اليوم السبت من الساعة  07:00 صباحاً وحتى الساعة 13:00 ظهراً.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه نظراً لأعمال غسيل وتنظيف العوازل لخط نقل الطاقة (الزهراء/العجيلات ) جهد 220 ك.ف عليه سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول الجامعة جهد 11/30/220 ك.ف المركب على نفس الخط وذلك لتأمين موقع العمل اليوم السبت الساعة 07:00 صباحاً وحتى  الساعة 13:00 ظهراً، وبالتالي أربعة مناطق التغذية وهي: (بئر ترفاس – بئر زنيوبة – الجامعه -البرناوي) .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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