شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن أربع مناطق بالغرب الليبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن مناطق (بئر ترفاس – بئر زنيوبة – الجامعه -البرناوي) اليوم السبت من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 13:00 ظهراً.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه نظراً لأعمال غسيل وتنظيف العوازل لخط نقل الطاقة (الزهراء/العجيلات ) جهد 220 ك.ف عليه سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول الجامعة جهد 11/30/220 ك.ف المركب على نفس الخط وذلك لتأمين موقع العمل اليوم السبت الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 13:00 ظهراً، وبالتالي أربعة مناطق التغذية وهي: (بئر ترفاس – بئر زنيوبة – الجامعه -البرناوي) .