السودان: ركاب رحلة قادمة من ليبيا اعتدوا على موظفي الحجر الصحي بالمطار

قال وزارة الصحة الاتحادية السودانية إن ركابا على متن رحلة الخطوط الجوية الأفريقية، التي وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي قادمة من مطار معيتيقة الدولي أمس الجمعة، هاجموا كوادر وحدة الحجر الصحي بالمطار، واشتبكوا معهم بالأيدي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه أثناء مراجعة الكوادر شهادات فحص فيروس كورونا المستجد لركاب الرحلة، وعددهم 258 شخصا، وجدوا بينهم 40 راكبا غير مستوفين للاشتراطات الصحية، 13 بينهم ليس لديهم فحص أو فحصهم غير مقبول.

وأضافت أنه لدى تسلمهم جوازات الركاب الأربعين لحصرهم، وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإعادة الفحص لهم، «هاجموا كوادر الحجر، وسحب 14 منهم جوازاتهم عنوة، وحاول أفراد سلطات الجوازات إيقافهم، لكنهم تسربوا مع ركاب الرحلة التالية، وخرجوا من المطار».

وأشارت إلى أن «26 راكبا كسروا زجاج الأبواب والنوافذ، واعتدوا بالضرب على الكوادر داخل المكتب، وخلال إجراء الاتصال بفندق الحجر الصحي، تسرب نصفهم، ليصل إلى الفندق 13 راكبا فقط، أعيد فحصهم، كما تم التحفظ على جوازات بقية الركاب».

وشرعت إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية، وتقدموا ببلاغات ضد المتورطين في الواقعة.

ودعت الوزارة القادمين إلى الأراضي السودانية إلى الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية لمجابهة «كورونا»، ومنها إجراء فحص «PCR» قبل ٩٦ ساعة على الأقل من مغادرة جهة القدوم، مؤكدة أنها «لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم».

كما حذرت من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية مع أي شركة طيران أو جهة لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية، وتشكل خطورة على الأوضاع الصحية بالبلاد.