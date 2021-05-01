اصطدام ناقلة النفط إرينا بالرصيف النفطي لشركة البريقة في ميناء مصراتة

أكد مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات اصطدام ناقلة النفط إرينا بالرصيف النفطي لشركة البريقة بميناء مصراتة.

وأوضح رئيس مصلحة الموانئ و النقل البحري المهندس عمر الجواشي أنه في مساء يوم الخميس عند الساعة السادسة وقع اصطدام برصيف البريقة النفطي بميناء مصراتة مما تسبب بأضرار كبيرة فيه، وذلك إثر مناورة فاشلة.

وأشار إلى حجز الباخرة إرينا التي تحمل العلم الليبيري علي الرصيف رقم 6 ، مع سحب أوراق السفينة ، فيما باشرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الإجراءات مع شركة البريقة وكذلك المنطقة الحرة.

كما أكدت الوزارة أنه سيبدأ التحقيق في الحادث والاتصالات مع نادي الحماية بشأن التعويضات اللازمة جراء الحادث.



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