الهيئة الطرابلسية: البعثة الأممية تجرنا لانتخابات رئاسية مباشرة قبل الدستور

زعمت “الهيئة الطرابلسية” قيام البعثة الأممية في ليبيا بمصادرة حق الليبيين في اجراء استفتاء على مشروع الدستور واعتماد نوعية الحكم الذي يرتضونه واعلانها على انتخابات رئاسية.

وقالت الهيئة الطرابلسية التي يهيمن عليها تنظيم الإخوان، ومعروفة عبر بياناتها بتسويق مواقف الإخوان من الانتخابات والاحداث السياسية التي امر بها ليبيا، في بيان، اليوم السبت: “إن الهيئة الطرابلسية ومن خلال متابعتها للأحداث لاحظت أن اتجاه مسار الانتخابات والذي عملت على تحديده بعثة الأمم المتحدة ومجموعة ال 75 في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021م. قد تحول بقدرة قادر من انتخابات تشريعية إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في غياب واضح لدستور معتمد من خلال استفتاء الشعب صاحب السلطة العليا في البلاد الى قاعدة دستورية لم ولن يستفتي عليها الشعب بل يجري إخراجها والاتفاق عليها من خلال ممثلين عليه لم يكن له يوماً رأيً في اختيارهم شكلاً ومضموناً مما يتبث تبني الأمم المتحدة مبدأ الوصاية على الشعب الليبي وحرمانه من حق تحديد مصيره”.

أضافت قائلة: “الهيئة الطرابلسية اليوم تطالب وتناشد كل الأحرار وشرفاء هذا الوطن أن يتمسكوا بممارسة حقهم الديمقراطي والإصرار على الاستفتاء على مشروع الدستور وأن يقفوا يداً واحدة ضد ما تعمل عليه بعثة الأمم المتحدة في محاولتها لجرنا الى انتخابات رئاسية في غياب تام لدستور يحدد معالم أسس تكوين الدولة الليبية الجديدة التي نطمح اليها ومبدأ الحقوق والواجبات بين المحكوم والحاكم بل تجرنا الى اعتماد قاعدة دستورية مشوهة بديلاً عن الدستور تفتقد لأهم شرط وهو الاعتماد من صاحب السلطة العليا الا وهو الشعب في تجاهل تام لإرادة الشعب الليبي وتدليساً في العملية الديمقراطية” على حد قولها.