وزارة النفط تبحث الأزمات التي تواجهها بلدية البريقة

بحث وزير النفط والغاز محمد عون رفقة عميد وأعضاء بلدية البريقة المشاكل التي تواجهها منطقة البريقة والمناطق المجاورة لها.

كما تناول الاجتماع الذي شارك فيه عدد من ممثلي اتحاد عمال الشركة النرويجية للأسمدة، وممثلين عن نقابة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مشكلة التلوث البيئي وما يترتب عليها من اضرار متعددة خاصة على صحة المواطنين.

من جهته أكد عون أن الوزارة تلقي اهتماماً بالغاً بهذا الملف وتقوم مباشرة بالتنسيق مع وزارة البيئة لإيجاد حلول لهذه المشاكل في المدن والقرى المجاورة للمواقع النفطية والمأهولة بالسكان.

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