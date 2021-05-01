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ميناء بنغازي: وصول 837 سيارة وشاحنة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري عن وصول عدد من السفن التجارية إلى أرصفة الميناء استعدادًا لتفريغ حمولتها.

وبحسب نشرة الميناء، فقد وصلت سفينة نقل السيارات جراند تورينو التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانه وعلى متنها عدد 837 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية، وفي وقت سابق.. استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات أماندا أف وعلى متنها مئتين وواحد وخمسين حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة لوصول السفينة ألـك التابعة للوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها مائة وسبعون حاوية بضائع متنوعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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