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الشركة العالمية للملاحة: اصطدام ناقلة نفط بميناء مصراتة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العالمية للملاحة عن اصطدام الناقلة أرين المحملة بمادة الزيت الثقيل لصالح شركة البريقة لتسويق النفط، بميناء مصراته البحري.

وأفادت الشركة العالمية في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أنها تنتظر تقريرًا مفصلاً عن الحادثة من قبل السلطات المختصة، من جهته قام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع لله، رفقة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بزيارة تفقدية إلى المنطقة الحرة بمصراتة وذلك للاطلاع على آثار حادث اصطدام الناقلة النفطية بالرصيف النفطي لدى مناورتها للتراكي على الرصيف.

 

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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