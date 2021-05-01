غرفة القاهرة التجارية: نتوقع وصول أول دفعة من العمالة المصرية إلى ليبيا بعد عيد الفطر

توقع رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج وشركات توظيف العمالة بغرفة القاهرة التجارية حمدي إمام، وصول الدفعة الأولى من العمالة المصرية إلى ليبيا بعد عيد الفطر المبارك.

وقال “إمام”، في تصريحات نقلتها صحيفة “الوفد”المصرية، إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها الليبية، سوف تعيد الإعمار والتنمية في ليبيا

وأضاف إن العمال المصريين سيشاركون في إعادة إعمار ليبيا، من المتوقع وصول الدفعة الأولى منهم إلى ليبيا بعد اكتمال إجراءات إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة بعد عيد الفطر.

وأكد رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج، أن التعاون المشترك بين البلدين وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا «فاتحة خير» بالنسبة لسوق العمالة والمواطنين وشركات التوظيف على حد سواء، حيث تأثر السوق سلبا بشكل كبير بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا على مصر والمنطقة.

وأشار إمام، إلى أن عودة العمل للسوق الليبي يعتبر أيضا انفراجة بعد أزمة جائحة كورونا المستمرة حتى الآن.

وأضاف أن طبيعة العامل المصري توافق سكان ليبيا من حيث تقارب اللغة والثقافة، فضلا عن التجاور الجغرافي والذي يشجع الليبيون على استقدام العمالة بشكل رئيسي من مصر، مشيرا إلى أن العامل المصري مطلوب في سوق العمل الليبي.

وتوقع رئيس الشعبة بأن مشاريع إعادة الاعمار في ليبيا أن تستوعب نحو 2 مليون عامل مصرى خلال أول 3 سنوات عقب توقيع اتفاقيات التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن برامج الإعمار المرتقبة ستتطلب عمالة ماهرة.