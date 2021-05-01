طرابلس.. وزراء يشاركون نزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين افطارهم

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني نزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بطرابلس افطارهم مساء أمس الجمعة بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزيرة الدولة لشؤون المراة حورية خليفة في لفتة كريمة وضمن اهتمامات الوزارة بمختلف المؤسسات ودور الرعاية التابعة للشؤون الاجتماعية .

وخلال حضورها قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية صحبة الضيوف بجولة في اجنحة الدار استمعت خلالها الى ملاحظات النزلاء والعاملين .. مؤكدة بان الدار من الاولويات خطة عمل الوزارة .