الأرصاد يعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت ( أول مايو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة معتدلة على الساحل الممتد من القره بولي إلى أقصى الساحل الغربي اليوم السبت، بينما تكون درجات حرارة مرتفعة على غالب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح شمالية غربية من رأس أجدير حتى القره بولي بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية على غالب المناطق مع تحسن في طقس.

– درجات الحرارة القصوى: تراوح ما بين 29 و 35 درجة على المناطق الساحلية من رأس أجدير حتى الخمس، و ما بين 37 و 44 درجة على باقي المناطق وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و43 درجة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

– الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون شمالية غربية اليوم على غدامس.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 39 و43 درجة، ولا تتجاوز 36 درجة اليوم على غدامس وترتفع غدا.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 39 و42 درجة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم الساعة 19:48 ، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة 06:18.



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