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بلدية جالو تناقش مقترح إقامة “الحوار المجتمعي الجامع”

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت بلدية جالو، اجتماعا موسّعا لمناقشة مقترح لمؤتمر حول “الحوار المجتمعي الجامع” المقدم من “اتحاد النخب والكفاءات الليبية”.

وترأس الاجتماع عميد بلدية جالو بحضور السادة الأعضاء ووكيل الديوان وأعيان البلدية وعميد بلدية أوجلة ورئيس اتحاد الخبرات والكفاءات الليبية ومفوضية المجتمع المدني ولفيف من الخبرات بالبلدية .

وأشارت بلدية جالو، إلى أن هذا المؤتمر يتضمن جدول أعماله عدة محاور في عدة مجالات منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك للوصول لمخرجات ونتائج ترفع لصانعي القرار على مستوى وطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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