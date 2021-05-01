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المجلس البلدي كاباو يؤكد القبض على مرتكبي “الجريمة البشعة”

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس البلدي كاباو، اجتماعه الأمني والاستثنائي، بحضور مساعد الشؤون الأمنية ورؤساء مراكز الشرطة داخل البلدية و جهاز الدعم المركزي.

واستعرض الاجتماع، الإجراءات الأمنية التي تشهدها البلدية ومستجدات القضية الأخيرة والتى راح ضحيتها “فاضل عاشور” وزوجته وأطفاله، وتتبع مجريات القضية بعد القبض على المتهمين بارتكابهم هذه الجريمة ومثولهم أمام العدالة.

وشدّد المجلس البلدي والأجهزة الأمنية خلال الاجتماع، على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد وبقوة القانون لكل الخارجين عليه.

وأكد عميد البلدية في كلمته، مع الأجهزة الأمنية، على وجوب مساءلة الجميع في الفترة القادمة و بدون استثناء والعمل بمبدأ لا أحد فوق القانون.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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