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المركز الوطني للأرصاد: أغلب مناطق ليبيا ستتأثر بارتفاع درجات الحرارة اليوم

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية وإدارة التنبؤات، أن أغلب مناطق ليبيا ستتأثر بمنخفض صحراوي مصحوب بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح جنوبية نشِطة على بعض المناطق المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز، أن المنخفض الصحراوي سيؤدي إلى تدني الرؤية ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم السبت، على أغلب المناطق تتراوح ما بين 36-44، بينما على الساحل الممتد من راس اجدير إلى الخمس، تتراوح ما بين 29-35 نتيجة لتأثر هذه المناطق برياح شمالية غربية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تميل درجات الحرارة للاعتدال على أغلب مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الغد الأحد.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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