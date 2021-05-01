مصادر أمنية تكشف تفاصيل ضبط نجل شقيقة كارة في قضية تهريب سبائك الذهب لتونس – صور

كشفت مصادر أمنية متطابقة، عن تورط نجل شقيقة عبد الرؤوف كاره، آمر جهاز “جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” في اختطاف مدير أمن زوارة، وقالت: “تم صباح أمس الخميس تسليم مبرزات قضية رقم 2 / 2017 م من قبل مديرية أمن زوارة، وهي القضية الخاصة بالمواطن (محمد بالنور – ابن اخت كاره) والذي قبضت عليه قوات الغرفة العسكرية زوارة بسبب تهريب العملة الأجنبية وسبائك الذهب، قبل وصوله إلى نقطة المعبر الحدودي رأس جدير”.

المصادر، وفي تصريحات صحيفة، أضافت: “بسبب هذه القضية، اختطف مدير مديرية الأمن زوارة، على خليفة رفضه، الإفراج عن العملة والذهب لصالح محمد بالنور، واشتراط تسليم المكونات إلى مصرف ليبيا المركزي ولجنة خاصة مشكلة من النيابة العامة”.

وتابعت قائلة: “أمس سلمت مديرية الأمن زوارة المبلغ وسبائك الذهب إلى لجنة مختصة تابعة لمصرف ليبيا المركزي ووكيل النيابة، حيث تمت معاينة المبرزات والمتكونة من العملات الأجنبية ( الدولار ــ اليورو ـــ وعدد من سبائك الذهب ) والعد من قبل اللجنة المكلفة، لاستلام المبرزات وإحالتها بعد ذلك إلى مصرف ليبيا المركزي بشكل فوري، وفق تعليمات وكيل النيابة بمكتب النائب العام”.

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