وزير النفط: حريصون على تنفيذ برامج التنمية المستدامة

أكد وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون، خلال لقائه عميد وأعضاء بلدية البريقة وممثلي اتحاد عمال الشركة النرويجية للأسمدة، وممثلين عن نقابة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز حرص الوزارة على ضرورة تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بما يضمن الاستفادة منها بالشكل المطلوب لرفع المعاناة عن سكان تلك المناطق.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن وزير النفط أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة أن وزارة النفط والغاز تلقي اهتماماً بالغاً بهذا الملف وتقوم مباشرة بالتنسيق مع وزارة البيئة لإيجاد حلول لهذه المشاكل في المدن والقرى المجاورة للمواقع النفطية والمأهولة بالسكان.

وأكد المشاركين في الاجتماع على أهمية دور وزارة في هذه المرحلة، ودعمها الكامل بما يحقق المزيد من الاستقرار في القطاع، والذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على الوضع في عموم البلاد.

وتحدث المشاركون في الاجتماع عن المشاكل التي تواجهها منطقة البريقة والمناطق المجاورة من نقص في الخدمات الأساسية، ومشكلة التلوث البيئي وما يترتب عليها من أضرار متعددة خاصة على صحة المواطنين، مطالبين بدعم الوزارة في إيجاد الحلول المناسبة لتحقيق ذلك.