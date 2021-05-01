بوفايد: ملتقى الحوار والبعثة الأممية هما السبب الرئيسي في تأخر وتعطل عدة مسارات

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية هما السبب في تأخر وتعطيل المسارات.

بوفايد أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”تأخر إعلان، ملتقى الحوار السياسي الليبي، والبعثة الأممية، رسمياً، عن شغور منصب رئاسة مجلس النواب، بالتوازي مع اعتماد السلطة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومة، تطبيقاً وإلتزاماً حرفياً، بما جاء في خارطة الطريق، هو السبب الرئيسي، في تأخر وتعطل إنجاز الأساس الدستوري للانتخابات القادمة، ومسار المناصب السيادية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية