الأرصاد يعلن أحوال الطقس على السواحل الليبية (أول مايو 2021)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن حالة الطقس على السواحل الليبية ستكون جيدة اليوم السبت، مع سرعة عادية للرياح تصل إلى 20 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
– السماء مغطاة جزئياً بالسحب.
– الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية إلى غربية على ساحل سرت، تتراوح سـرعتــها ما بين 05 و15 عقدة وتصل غدا إلى 20عقدة على ساحل زوارة.
– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 مترا.
– البحر خفيف الموج.
– درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18
– الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
– السماء صافية إلى قليلة السحب.
– الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقدات.
– ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 مترا.
– البحر هادئ.
– درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18
– الرؤيـة جيدة.
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