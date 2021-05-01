وزارة الصحة توقع مدونة تفاهم مع الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي

ليبيا – وقع وزير الصحة علي الزناتي؛ بمقر الوزارة بمدينة طرابلس مدونة تفاهم مع الامانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي والمتمثلة في رئيسها الدكتور/ مرعي الدرسي.

المدونة تهدف وفقا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة إلى تنظيم عمل المنظمات الانسانية العاملة بليبيا ووضعها في إطارها الصحيح.

ومن اهم ما نصت عليه المدونة مراجعة الاتفاقيات السابقة بينهما، والعمل على تحديثها وتطويرها بما يتناسب والأوضاع الحالية والمستقبلية.

كما نصت على التحصين المؤسسي والوطني؛ يعمل الهلال الأحمر الليبي على سد أية ثغرات إغاثية في البلاد بما لا يسمح بتدخلات غير سيادية، من أطراف محلية أو دولية.

وجاء أيضاً في بنود المدونة ضرورة حصر إمكانيات المستشفيات والوحدات الصحية، وإن الجهات المحلية والخارجية لا يمكنها تقديم المساعدات إلا وفق الاحتياجات المحددة من الطرفين.

والتزمت الوزارة من جانبها على تقوية عمل الهلال الأحمر وتغطية احتياجاته الطارئة في الأزمات والكوارث، وكذا البرامج الاعتيادية، من أجل توافر أعلى درجة من الأمان الصحي في البلاد.

واتفق الطرفان على وضع خطة وطنية محكمة للطوارئ والأزمات والمساعدات الإنسانية، تقليلاً لأي خسائر محتملة في الأرواح والممتلكات.

والتزم الطرفان بجانب التدريب المتبادل بين الجانبين، وضرورة تشكيل غرف عمليات مشتركة للطوارئ والأزمات.

وأكدا على ضرورة التنسيق والتعاون في الحملات الإعلامية والتوعوية التي يقوم بها أحد الطرفين، وتوزيع المهام بالمشاركة كلٌّ حسب اختصاصه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية