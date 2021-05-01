الأرصاد الليبية تحذّر من منخفض صحراوي وارتفاع في الحرارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية وإدارة التنبؤات، أن أغلب مناطق ليبيا ستتأثر بمنخفض صحراوي مصحوب بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح جنوبية نشِطة على بعض المناطق المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز، أن المنخفض الصحراوي سيؤدي إلى تدني الرؤية ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم السبت، على أغلب المناطق تتراوح ما بين 36-44، بينما على الساحل الممتد من راس اجدير إلى الخمس، تتراوح ما بين 29-35 نتيجة لتأثر هذه المناطق برياح شمالية غربية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تميل درجات الحرارة للاعتدال على أغلب مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الغد الأحد.