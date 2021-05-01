النجار: المقيمين والمهاجرين في ليبيا لن يتم استثنائهم من عملية التطعيم ضد كورونا

كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، عن أن حوالي 70 ألف مواطن تم تطعيمهم بلقاح كورونا خلال 13 يومًا من بداية حملة التطعيمات.

وأكد النجار، أن الأجانب والمقيمين والمهاجرين من غير الليبيين لن يتم استثنائهم من عملية التطعيم، وأنهم يتوقعون أن تكون منظومة التسجيل جاهزة بعد العيد، لقبول تسجيل الأجانب .

ودعا مدير عام المركز، المواطنين الراغبين في تلقي التطعيم، إلى تفهم أولويات الحملة التي تركز في مراحلها الأولى على فئتي كبار السن وحاملي الأمراض المزمنة، وذلك من أجل الحد من عدد الوفيات في هاتين الفئتين، وهو معيار نجاح الحملة.

وأضاف النجار، أن المركز قام بتطعيم فئات أخرى خارج منظومة التسجيل بصفة استثنائية، مثل الكوادر الطبية بمراكز العزل والفلترة، والمعتمرين وكلهم من الشباب وما دون سن 50 سنة، داعيًا في الوقت ذاته كل مراكز التطعيم إلى الالتزام بالمنظومة، من أجل أن يذهب التطعيم إلى مستحقيه.

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