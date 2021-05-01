ليبيا الان

أمن طرابلس يلقي القبض على شخصين لاتهامهما بتزوير نتائج تحليل كورونا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمركز شرطة حي الأندلس، ألقوا القبض على شخصين لاتهامهما بتزوير نتائج تحليل فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية، “أنه بعد ورود إشارة هاتفية من أحد المستشفيات، أحضرت فيه سيدة شقيقها المريض مرفقة معه إفادة ونتيجة لتحليل خلوه من فيروس كورونا، لكن الأطباء اشتبهوا في التحليل كونه مزورا”

و أكدت مديرية أمن طرابلس، أن المعلومات والتحريات أكدت قيام شقيقة المريض بشراء نتيجة التحليل بمقابل مادي 100 دينار، من شخص مقيم في جنزور.

وأشارت المديرية إلى أنه لدى ضبط الشخص أفاد بوجود مكتب خدمات يقوم باستخراج وبيع نتائج التحليل الخاصة بكورونا، واتخذت بشأنهما الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالتهما إلى النيابة من حيث الاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك