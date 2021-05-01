أمن طرابلس يلقي القبض على شخصين لاتهامهما بتزوير نتائج تحليل كورونا

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمركز شرطة حي الأندلس، ألقوا القبض على شخصين لاتهامهما بتزوير نتائج تحليل فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية، “أنه بعد ورود إشارة هاتفية من أحد المستشفيات، أحضرت فيه سيدة شقيقها المريض مرفقة معه إفادة ونتيجة لتحليل خلوه من فيروس كورونا، لكن الأطباء اشتبهوا في التحليل كونه مزورا”

و أكدت مديرية أمن طرابلس، أن المعلومات والتحريات أكدت قيام شقيقة المريض بشراء نتيجة التحليل بمقابل مادي 100 دينار، من شخص مقيم في جنزور.

وأشارت المديرية إلى أنه لدى ضبط الشخص أفاد بوجود مكتب خدمات يقوم باستخراج وبيع نتائج التحليل الخاصة بكورونا، واتخذت بشأنهما الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالتهما إلى النيابة من حيث الاختصاص.

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