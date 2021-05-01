ميناء بنغازي البحري يستقبل عددا من السفن المحملة بالبضائع المتنوعة

أخبار ليبيا 24

أعلن ميناء بنغازي البحري عن عدد من السفن التجارية إلى أرصفة الميناء استعدادًا لتفريغ حمولتها.

وفي بيان لها أعلنت إدارة الميناء رسو سفينة نقل السيارات جراند تورينو التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانه وعلى متنها عدد 837 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وكان قد استقبل الميناء سفينة نقل الحاويات أماندا أف وعلى متنها مئتين وواحد وخمسين حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة لوصول السفينة ألـك التابعة للوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها مائة وسبعون حاوية بضائع متنوعة.