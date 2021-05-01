مركز الرقابة يوصي بتوفير بدائل للطاقة الكهربائية خوفًا من تلف لقاحات كورونا

أوصت اللجنة العليا المنبثقة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجهات المسؤولة، بتوفير بدائل للطاقة الكهربائية خوفآ على اللقاحات ضد فيروس كورونا من تعرضهت للفساد نتيجة انخفاض درجات التبريد بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وتواجه الحملة الوطنية للتطعيم في ليبيا، تحديات أبرزها انقطاع الكهرباء التي تعرقل سير الحملة، نتيجة لانقطاع الكهرباء.

وتتسبب الأزمة في توقف أجهزة التنفس الصناعي في مراكز العزل، ما يجعل مهمة مكافحة فيروس كورونا، مهمة صعبة تحتاج للحلول الجذرية.

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