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مركز الرقابة يوصي بتوفير بدائل للطاقة الكهربائية خوفًا من تلف لقاحات كورونا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوصت اللجنة العليا المنبثقة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجهات المسؤولة، بتوفير بدائل للطاقة الكهربائية خوفآ على اللقاحات ضد فيروس كورونا من تعرضهت للفساد نتيجة انخفاض درجات التبريد بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وتواجه الحملة الوطنية للتطعيم في ليبيا، تحديات أبرزها انقطاع الكهرباء التي تعرقل سير الحملة، نتيجة لانقطاع الكهرباء.

وتتسبب الأزمة في توقف أجهزة التنفس الصناعي في مراكز العزل، ما يجعل مهمة مكافحة فيروس كورونا، مهمة صعبة تحتاج للحلول الجذرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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