ضمن الموسم الرمضاني.. بيت إسكندر ينظم أمسية فنية وحوارية

نظم بيت إسكندر للثقافة والفنون، أمسية فنية وحوارية بحضور ضيف الأمسية الفنان التشكيلي القذافي الفاخري، ضمن موسم الثقافي الرمضاني، في طرابلس.

وأوضح البيت، أن الأمسية كانت برعاية “ليبيانا للهاتف المحمول”.

وأدار الأمسية والحوار الشاعر محمد الدنقلي، وحظيت الأمسية بحضور لافت من جميع الفئات الاجتماعية من الفنانيين التشكيلين وشعراء ونقاد وأكاديميين وكتاب ومهتمين بالشأن الثقافي.

وصاحب الأمسية، عزف مصاحب من فرقة التخت، بقيادة الفنان مراد اسكندر، ما أضفى على الأمسية مسحة من الانسجام تداخل وتمازج خلاله الإيقاع الشعري بالإيقاع الموسيقي ، نالت اعجاب جميع السادة الحضور.

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