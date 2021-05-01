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مصراتة.. فتح تحقق في حادث اصطدام ناقلة النفط ( إرينا ) بالرصيف النفطي لشركة البريقة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت وزارة المواصلات إن  مصلحة المواني والنقل البحري باشرت في اجراء التحقيقات حول أسباب حادث اصطدام ناقلة النفط ( إرينا )  بالرصيف النفطي لشركة البريقة بميناء مصراته ..

وقال رئيس مصلحة الموانئ و النقل البحري المهندس عمر الجواشي  في تصريح ل”وال” إن الحادث وقع  عند الساعة السادسة من يوم  29 ابريل 2021  برصيف البريقة النفطي بميناء مصراته مما تسبب بأضرار كبيرة فيه ، وذلك إثر مناورة فاشلة للناقلة ( ارينا ) .

وذكر موقع وزارة المواصلات أنه  تم حجز الباخرة ( إرينا ) تحمل العلم ليبيري علي الرصيف رقم (6 ) وتم سحب أوراق السفينة ، وباشرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الاجراءات مع شركة البريقة وكذلك المنطقة الحرة.

و سوف تبدأ التحقيق في الحادث والاتصالات مع نادي الحماية بشأن التعويضات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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