مصراتة.. فتح تحقق في حادث اصطدام ناقلة النفط ( إرينا ) بالرصيف النفطي لشركة البريقة

قالت وزارة المواصلات إن مصلحة المواني والنقل البحري باشرت في اجراء التحقيقات حول أسباب حادث اصطدام ناقلة النفط ( إرينا ) بالرصيف النفطي لشركة البريقة بميناء مصراته ..

وقال رئيس مصلحة الموانئ و النقل البحري المهندس عمر الجواشي في تصريح ل”وال” إن الحادث وقع عند الساعة السادسة من يوم 29 ابريل 2021 برصيف البريقة النفطي بميناء مصراته مما تسبب بأضرار كبيرة فيه ، وذلك إثر مناورة فاشلة للناقلة ( ارينا ) .

وذكر موقع وزارة المواصلات أنه تم حجز الباخرة ( إرينا ) تحمل العلم ليبيري علي الرصيف رقم (6 ) وتم سحب أوراق السفينة ، وباشرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الاجراءات مع شركة البريقة وكذلك المنطقة الحرة.

و سوف تبدأ التحقيق في الحادث والاتصالات مع نادي الحماية بشأن التعويضات.