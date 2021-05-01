صنع الله: نقدر دور العاملين بقطاع النفط في تحقيق معدلات إنتاج عالية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تقديره لدور العاملين بقطاع النفط ليس بالمحافظة على الإنتاج فحسب وإنما حرصهم على تحقيق معدلات إنتاج عالية.

وقال صنع الله بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم السبت “بهذه المناسبة نتقدم بأصدق التهاني القلبية لكافة العاملين بهذا القطاع المهم والحيوي، مقدرين دورهم الوطني الشجاع، ليس بالمحافظة على الانتاج وحسب، بل وأيضاً في حرصهم وجهودهم الاستثنائية لتحقيق معدلات انتاج عالية، وتحقيق التنمية وتحدي الصعاب، في ظل ظروف صعبة تمر بها ليبيا” مضيفا “نثمن عالياً تضحيات مستخدمي قطاع النفط الشرفاء، الذين يعملون في صمت في كافة الحقول والموانئ النفطية، والمصافي والمصانع والمنصات البحرية العائمة، والمواقع بمختلف ربوع الوطن، والذين لولا تفانيهم وإخلاصهم ما كنا لنصل إلى هذا النجاح الذي حققناه سويةً هذا اليوم” كما ترحم “على شهداء الواجب من العاملين بالقطاع، والذين وافاهم الأجل وهم في مواقع العمل من أجل المحافظة على مقدرات الوطن، والاجيال القادمة، والدفع بعجلة الانتاج”.