مديرية أمن بنغازي تضبط تشكيلا عصابيا مسلحا

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي إلقاء القبض على أربعة عناصر من تشكيل عصابي مسلح قوامه سبعة عناصر يمتهنون السرقة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن مركز شرطة القوارشة تلقى شكوى الأربعاء الماضي ضد مجهول قام بسرقة محتويات من محجر أحد المواطنين، ليتم تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري وجمع المعلومات ومعاينة الموقع ومراقبته ليلاً.

وأشار البيان، إلى أنه في إحدى جولات مرور فريق التحري على الموقع تبين وجود أشخاص قائمين على سرقة الموقع المقابل للمحجر وبحوزتهم معدات رفع وشاحنة لنقل المسروقات.

وقال البيان أنه تبين بأن أعضاء التشكيل العصابي مسلحون وبحوزتهم أسلحة نارية “بنادق ومسدسات ومتفجرات يدوية “؛ لتصل بعد ذلك قوة من الدوريات الأمنية، لمداهمة المكان.

وتابع البيان، “أفراد القوة تمكنوا من ضبط 4 أشخاص من التشكيل العصابي وثبت هروب 3 منهم تركوا مركباتهم الآلية الخاصة، كما تم ضبط الشاحنات والرافعة التي كانت تحمل المعدات المسروقة من الموقع”.

وأوضح البيان أنه من بين المركبات الآلية التي تم ضبطها مركبة عليها عدة بلاغات سرقة بالمركز؛ منها واقعة سطو مسلح أصيب فيها صاحب محل مواد غذائية بعيار ناري، حيث كان عدد أفراد هذه العصابة 7 أشخاص يحملون سلاحي كلاشنكوف ومسدس ورمانة واحدة.

وأكدت المديرية أنه تم إيداع المتهمين في السجن حتى التحقيق معهم في هذه الواقعة وفي عدة قضايا أخرى ثبت تورطهم فيها، ومن ثم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.