نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 1 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 1 مايو 2021.

ووفقا للمخلص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد استمرار درجات الحرارة معتدلة على الساحل الممتد من القربولي إلى أقصى الساحل الغربي هذا اليوم بينما تكون درجات حرارة مرتفعة على اغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا.

•الرياح : شمالية غربية من رأس أجدير حتى القربولي بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية على اغلب المناطق مع تحسن في طقس.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29 – 35) مْ على المناطق الساحلية من رأس أجدير حتى الخمس، و ما بين (37 – 44) مْ على باقي المناطق وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34 – 43) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

•الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون شمالية غربية هذا اليوم على غدامس.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-43) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (36) مْ على غدامس وترتفع يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-42 )مْ.

وبحسب النشرة سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:48)، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18).

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