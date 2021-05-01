من درنة.. المنفي يؤكد عزمه على دعم المدينة في شتى المجالات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال زيارته لمدينة درنة عزمه دعم المدينة في شتى المجالات بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أدى اليوم السبت زيارة لمدينة درنة التقى خلالها بعميد البلدية والحكماء والأعيان ورئيس جامعة عمر المختار فرع درنة والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

وناقش المنفي خلال زيارته إلى المدينة ملفات عودة المهجّرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآليه عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية.

وأعرب عميد البلدية ومجلس أعيان وحكماء المدينة عن دعمهم التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهودهم للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.