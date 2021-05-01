وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الليبي مسار السلم والمصالحة في ليبيا

بحث وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا نجلاء المنقوش، سبل ترقية المساعي المشتركة للدفع بمسار السلم والمصالحة في ليبيا.

وكتب بوقدوم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم السبت، “تحسبا لتولي الجزائر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، تحادثت مع زميلتي نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، حول سبل ترقية مساعينا المشتركة للدفع بمسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق”.

تحسبا لتولي الجزائر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، تحادثت مع زميلتي نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، حول سبل ترقية مساعينا المشتركة للدفع بمسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق. pic.twitter.com/Ehf2wyk19b — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) April 30, 2021

هذا والتقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، يوم الاثنين الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش زيارته إلى ليبيا، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن “بوقدوم سيعقد بمعية الوفد المرافق له لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، لتدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية”.

وأضاف البيان أن “هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة”.