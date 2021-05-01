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“الصحة العالمية” تدعو جميع الفئات المعرضة للخطر في ليبيا إلى أخذ لقاح كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرت رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، إختبار الـ “بي سي آر” الخاص بفيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية.

وأوضحت المنظمة، أن الإجراء كان روتينيا ومطلوبا قبل السفر جواً، وعلما بأنها كانت قد تلقت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

وتقلل اللقاحات من احتمالية ظهور الأعراض المعتدلة والشديدة لهذا المرض، وهوف حاليًا لا تعاني من أية أعراض و تمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين.

ودعت منظمة الصحة العالمية، جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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