المنفي من درنة: أولوية لملف عودة المهجرين والمصالحة الوطنية

زار رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم السبت مدينة درنة، التقى خلالها بعميد البلدية والحكماء والأعيان ورئيس جامعة عمر المختار فرع درنة والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

وناقش الرئيس خلال زيارته إلى المدينة ملفات عودة المهجّرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآليه عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية.

وأعرب رئيس المجلس عن سعادته لزيارة مدينة درنة، مؤكداً عزمه دعم المدينة في شتى المجالات بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

كما أعرب عميد البلدية ومجلس أعيان وحكماء المدينة عن دعمهم التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهودهم للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.