الدرسي يجري زيارة تفقدية لفرع الهلال الأحمر طرابلس

أجرى الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، زيارة تفقدية لفرع طرابلس، للاطلاع على سير العمل الإنساني، وترتيب الخطط المطروحة للتنفيذ وسرعة الاستجابة، بالإضافة لتنسيق التعاون بين الفروع بإشراف الأمانة العامة.

وفي وقت سابق، وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بمقر الوزارة بمدينة طرابلس، مدونة تفاهم مع الامانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي المتمثلة في رئيسها الدكتور مرعي الدرسي.

واستقبل مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعى الدرسى، بمقر المركز في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية