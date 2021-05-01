إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية شمال غرب طرابلس

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الافريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 4 زوارق مطاطية شمال غرب طرابلس .

وأوضح الجهاز بحسب إيجاز صحفي، أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الاستغاثة، حيث قام عناصر الجهاز بإنقاذهم، وتم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسوف يتابع جهاز المكافحة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.