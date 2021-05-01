إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية شمال غرب طرابلس

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الافريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 4 زوارق مطاطية شمال غرب طرابلس .
وأوضح الجهاز بحسب إيجاز صحفي، أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الاستغاثة، حيث قام عناصر الجهاز بإنقاذهم، وتم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وسوف يتابع جهاز المكافحة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
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