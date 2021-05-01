إطلاق حملة كلنا ضد كورونا في سبها

يستعد فريق جمعية الهلال الأحمر الليبي في سبها، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لإطلاق حملة “كلنا ضد فيروس كورونا”، والتي يشارك فيها مكتب شؤون التربية والتعليم وتدعمها المبادرة الليبية الانتقالية، وتشمل سبها وأوباري ووادي الشاطئ.
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قناة ليبيا
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