إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة عبر معبر رأس الجدير

تمكنت, اليوم السبت, دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس التونسي ببن قردان و فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بالشوشة, جنوب البلاد, من ضبط شخص من متساكني الجهة بعد أن تعمد إدخال كمية من الحبوب المخدرة عبر منفذ العبور برأس الجدير على متن سيارة.

وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على عدد 1800 قرص مخدر نوع “بريقابلين”.

وباستشارة النيابة العمومية, أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الشخص انف الذكر.

وفي سياق متصل, تمكنت وحدات الحرس التونسي خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و 30 أفريل 2021 من ضبط شاحنة محملة ببضاعة مهربة تتمثل في كمية من الغلال المهربة من القطر الجزائري.

وتم حجز البضاعة والوسائل والتي قدرت قيمتها المالية بحوالي 78 ألف دينار.