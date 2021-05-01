انطلاق فعاليات جائزة حفظ القرآن الكريم في إجخرة

من أجواء رمضان وفي رحاب هذا الشهر الفضيل انطلقت ببلدية إجخرة، جائزة إجخرة لحفظ القرآن الكريم كاملا، والتي يشارك فيها 33 متسابقا من مختلف مدن ليبيا، واتسمت بحضور واسع من مشايخ وأهالي المنطقة وما حولها.
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قناة ليبيا
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