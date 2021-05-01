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انطلاق فعاليات جائزة حفظ القرآن الكريم في إجخرة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

من أجواء رمضان وفي رحاب هذا الشهر الفضيل انطلقت ببلدية إجخرة، جائزة إجخرة لحفظ القرآن الكريم كاملا، والتي يشارك فيها 33 متسابقا من مختلف مدن ليبيا، واتسمت بحضور واسع من مشايخ وأهالي المنطقة وما حولها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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