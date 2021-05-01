المنفي يناقش ملف المهجّرين والمصالحة في درنة

محمد المنفي

قام رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، بزيارة إلى مدينة درنة، التقى خلالها بعميد البلدية والحكماء والأعيان ورئيس جامعة عمر المختار فرع درنة والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

وناقش المنفي، خلال زيارته، ملفات عودة المهجّرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآلية عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن سعادته لزيارة مدينة درنة، مؤكداً عزمه دعم المدينة في شتى المجالات بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

كما أعرب عميد البلدية ومجلس أعيان وحكماء المدينة عن دعمهم التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهودهم للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

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