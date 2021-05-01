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بوقدوم يبحث مع نظيرته نجلاء المنقوش ملف المصالحة الليبية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، سبل الدفع بمسار السلم والمصالحة في ليبيا.

وأوضح بوقدوم في تغريدة له على توتير، “تحادثت مع زميلتي نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، حول سبل ترقية مساعينا المشتركة للدفع بمسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق، وذلك تحسبا لتولي الجزائر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي”.

وترأس الجزائر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال الشهر الجاري ، وهي الرئاسة التي ستعمل خلالها مع نظرائها في المجلس، على تعزيز أجندة السلام والأمن في إفريقيا ومواجهة التحديات الحالية في القارة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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