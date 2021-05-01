النويري في خطاب للمجلس الرئاسي يرشح “صبحي مسعود” لمنصب قيادي بمفوضية المصالحة

أرسل فوزي الطاهر النويري النائب الأول لمجلس النواب خطاب تزكية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، و نائبيه، لتزكية صبحي مسعود عبد لله لتولي منصب قيادي في المفوضية الوطنية للمصالحة.

وقال النويري في خطاب تزكيته:” في الوقت الذي نبارك لكم والشعب الليبي بما توصلتم إليه بإشهاركم واعتمادكم للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة التي طال انتظارها والتي تعتبر بعد الله سبحاته وتعالى البلسم الشافي لجروح الوطن والمواطن وهي صمام الأمان لمستقبل آمن لكل الليبيين والليبيات ؛ وفي إطار تعاوننا معكم على سبيل المشورة وبما يخدم المصلحة العليا للدولة وعموم الشعب، فإننا نقترح ترشيح صبحي مسعود عبدالله سلامة لتولي متصب قيادي بالمفوضية الوطنية العليا للمصالحة لما لمسناه فيه من حب العطاء لهذا الوطن المعطاء ولما يتمتع به من سيرة حسنة وأخلاق حميدة وخبرة طويلة ومتميزة ويحظى باحترام وبمكانة وقبول اجتماعي كبير .

وتابع، وله علاقات طيبة وواسعة محليا ودوليا هذا المجال ومتفهم للحالة الليبية الراهنة بكل أبعادها مما تؤهله بعون الله وتوفيقه لتولي هذه المهمة بكل جدارة واقتدار وحسم وحزم.