الارصاد الجوية توضح موعدا متوقعاً لإعتدال الحرارة على مناطق الشمال الغربي

اوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير جوي صادر عنه اليوم، أن أغلب مناطق ليبيا تتأثر بمنخفض صحراوي مصحوب بإرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح جنوبية نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار وتدني الرؤية الافقية.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب المناطق تتراوح ما بين 36-44مْ بينما على الساحل الممتد من راس اجدير الى الخمس تتراوح ما بين 29-35مْ نتيجة لتأثر هذه المنطقة برياح شمالية غربية.

ووفقا للتقرير فإن من المتوقع (بإذن الله) أن تميل درجات الحرارة للإعتدال على اغلب مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الغد الاحد، … والله أعــــلم.

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