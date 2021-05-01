«سرت لإنتاج النفط» تشارك في مواجهة الإظلام التام على البريقة والمرسى والعرقوب

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تقديم الدعم والمساعدة للشركة العامة للكهرباء، لمواجهة الإظلام التام الذي تعرضت له البريقة والمرسى ومنطقة العرقوب،, في وقت سابق.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن رئيس مجلس إدارة الشركة وجه بضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء، عقب حدوث الإظلام التام واستمرار انقطاع الكهرباء عن مناطق البريقة المرسى ومنطقة العرقوب، موضحًا أن الشركة العامة للكهرباء خاطبت إدارة شركة سرت، لتقديم الدعم والمساعدة بعد تعرض خطوط الضغط العالي للسرقة والتخريب من قبل «اللصوص وضعاف النفوس».

– إظلام تام في المنطقة الشرقية

وأوضح البيان أن فريقًا متخصصًا ومجهزًا بكافة الإمكانات المطلوبة من رافعات ومعدات وآلات جرف وحفر وأسلاك وأعمدة وغيرها، توجه لإعادة تغذية مسافة تصل إلى نحو تسعمئة متر، فيما نقلت المعدات إلى الموقع منذ صباح الجمعة، واستمر العمل إلى وقت متأخر، حيث تم الانتهاء من تركيب الأعمدة وتوصيل الأسلاك في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وقالت الشركة إن هذه الاستجابة تأتي تأكيدًا لمبدأ «الجار الحسن» الذي تنتهجه شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ودعمًا لمختلف القطاعات في المناطق المجاورة لعملياتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة استمرار دعم كل القطاعات بالمناطق المجاورة وفق إمكانات الشركة، مبديًا استغرابه من عدم توفر الإمكانات اللازمة لدى مكتب الشركة العامة للكهرباء بالبريقة، الأمر الذي أدى إلى إقحام شركة سرت في غير مجالها وتكرر ذلك مرات عديدة.

وشدد البيان على أن الشركة قد تلجأ إلى تخفيض إنتاج حقول الغاز «الاستقلال والساحل والإرادة»، وذلك لضعف الطلب على الغاز بعد حدوث الإظلام التام؛ محافظة على استمرار تدفق الإمدادات والحصول على فترة سماحية أطول تضمن استمرار التشغيل وتجنب الشركة توقف الحقول.

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