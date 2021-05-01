بلدية طبرق تعلن أسباب تلوث كورنيش المدينة

أعلن مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد أسباب تلوث كورنيش المدينة الجديد مبينا أنه سيتم معالجة الأمر.

ونقل المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط عن فؤاد قوله إن التلوث ناتج عن تسرب مازوت من خزانات محطة الكهرباء البخارية طبرق.

وأشار فؤاد إلى أن مدير إدارة الصحة والسلامة وحماية البيئة بشركة البريقة لتسويق النفط عبدالباسط موسى مدير قام بتحديد مصدر التلوث كما يصل لمدينة طبرق مساء اليوم مدير إدارة الصحة والسلامة المكلف خالد بوخطوة للوقوف بمنطقة حادث التلوث والاتفاق على الطرق العلمية ذات الجدوى والمصاحبة للبيئة للتخلص من التلوث وذلك بالتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط.