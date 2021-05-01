العكاري: البطاقات المصرفية المفعلة 865 ألف وآلات السحب الذاتي 144

كشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، العديد من الأرقام والبيانات الخاصة باشتراكات الليبيين في المصارف والمشتريات وشركات الاتصالات وغيرها.

وقال العكاري في إيجاز صحفي، عدد البطاقات المفعلة المحلية 865 ألف بطاقة، وعدد نقاط البيع المفعلة 15.8 ألف نقطة بيع ، وعدد الآت السحب الذاتي المفعلة 144 آلة، و مشتركي خدمة موبي كاش 100 ألف مشترك، وبلغت المشتريات عن طريق نقاط البيع مبلغ 700 مليون دينار ، و مشتريات عن طريق خدمة ادفع لي 136 مليون دينار ، ومشتريات عن طريق موبي كاش 272 مليون دينار .

وتابع ، مشتريات كروت للبيانا والمدار والشركات الآخرى 71 مليون دينار، وإجمالي المشتريات من خلال خدمات الدفع الإلكتروني خلال الربع الأول من هذه السنة 1.180 مليار دينار ليبي ، وعدد الرسائل الإلكترونية التي استلامها القطاع المصرفي خلال الربع الأول لهذه السنة 20 مليون رسالة.