شركة سرت تتدخل لإعادة الكهرباء لهذه المناطق بعد تعرضهما للإظلام التام

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز توجه فريق مجهز بكامل المعدات إلى مناطق البريقة المرسى ومنطقة العقروب لإعادة التيار الكهربائي للمنطقتين بعد الدخول في حالة إظلام تام.

وبينت الشركة العامة العامة للكهرباء أنه عقب حدوث الإظلام التام واستمرار انقطاع الكهرباء عن مناطق البريقة المرسى ومنطقة العرقوب توجه فريق متخصص ومجهز بكافة الإمكانيات المطلوبة من رافعات ومعدات وآلات جرف وحفر وأسلاك وأعمدة وغيرها لإعادة تغذية مسافة تصل إلى حوالي تسعمائة متر.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أنه جرى نقل المعدات إلى الموقع منذ صباح الجمعة واستمر العمل إلى وقت متأخر حيث تم الانتهاء من تركيب الأعمدة وتوصيل الأسلاك في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاستجابة تأتي تأكيدا لمبدأ الجار الحسن الذي تنتهجه شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ودعماً لمختلف القطاعات في المناطق المجاورة لعملياتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سرت على استمرار دعم كل القطاعات بالمناطق المجاورة وفق إمكانيات الشركة، معربا عن استغرابه من عدم توفر الإمكانيات اللازمة لدى مكتب الشركة العامة للكهرباء بالبريقة، الأمر الذي أدى إلى إقحام شركة سرت في غير مجالها وتكرر ذلك مرات عديدة.

ولفتت الشركة إلى أنها قد تلجأ إلى تخفيض إنتاج حقول الغاز “الاستقلال والساحل والإرادة” وذلك لضعف الطلب على الغاز بعد حدوث الإظلام التام محافظة على استمرار تدفق الإمدادات والحصول على فترة سماحية أطول تضمن استمرار التشغيل وتجنب الشركة توقف الحقول.