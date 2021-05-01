عبدالعزيز لـ أهالي بنغازي: المهجرين هم من علموكم القرآن وعليكم الإعتذار منهم لتحل البركة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن هناك فئة لا يهمها ما يحدث في ليبيا وما سينتج عنه من خراب ودمار وتسعى فقط لتحقيق مصالحها.

عبدالعزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور “الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بعد أن بدأ الجميع يتنفس الصعداء نتيجة انتخاب محمد المنفي وموسى الكوني وعبدالله اللافي وعبد الحميد الدبيبة ظهر على المشهد من يمنع اجتماع الحكومة في بنغازي.

واعتبر أنه كان يفترض أن تقابل هذه الخطوة والزيارة بإيجابية، مضيفاً “ليبيا لن ترتاح بوجود المتمرد، بوجود حكومة الوحدة الوطنية لا دور له ومن الطبيعي ألا يكون له دور، المطبلين والمغفلين اصحاب مشاريع عودة الاستبداد لابد أن يعرقلوا أي خطوة لصالح الناس، ومن يقول برقة وحقوقها فهو كذاب، الصراع هو صراع مشاريع، حفتر لن يحكم ليبيا ولن تكون الا دولة ديمقراطية مدنية ولن تعود للاستبداد وحكم العائلة، علاوة على أن السراج لعب بالبلاد خمس سنوات”.

وتابع: “هذه حكومة منتخبة اسمحوا لها أن تعمل وتسير للأمام فلا يوجد أمر اسمه حفتر بل الدولة الليبية، تركيبة الأشخاص عفا عليها الزمن”.

كما استطرد حديثه قائلاً: “بنغازي والمنطقة الشرقية اذا لم تعتذر من مهجريها فانه لن اقوم لها قائمة ولن يكون هناك بركة! المهجرين هم من علموكم القرآن الكريم وهم الدكاترة والأساتذة وعن نفسي لا اريدهم أن يرجعوا لبنغازي وما زادونا إلا شرف في المنطقة الغربية فهم تاج على رؤوسنا”.

وطالب أهالي المنطقة الشرقية بضرورة اعلاء صوت الحق فبرقة فيها “تريس” ورجال ولا يمكن أن تكون الا مع ليبيا، معتبراً أن أكثر المتضررين مما يحدث مما وصفها بـ”العرقلة” لعمل الحكومة هم أهل برقة.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا في ليبيا قال: “هذ المرض ليس لعبة، مصرف ليبيا قال صرفوا مليار و360 مليون، وللأسف لم يدخلوا جرعة لقاح واحدة أو معالجة النقص الحاصل بالمواد الخاصة بعلاج كورونا مع العلم أن مراكز العزل في بعض المناطق تدار بجهود رجال الأعمال والمحسنين، كل مسؤول قصر وسرق في هذه المحنة ولم يقوم بدوره كما ينبغي عليه تقديم استقالته”.

عبد العزيز علق في ختام حديثه على أزمة الكهرباء قائلاً: “مشكلة الكهرباء معروفة وكما قال الدبيبة انها بفعل فاعل. لكننا قلنا إن الطاقة الشمسية هي الحل، الناس تريد حل ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية من الجهات المعنية عليه الاستقالة من منصبه أيضاً” بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية