لقاح كورونا يعرض “فتاة” لـ’’اغتصاب جماعي’’ في الهند

شهدت مدينة باتنا الواقعة في ولاية بيهار الهندية، مؤخرا، حادثة اغتصاب جماعي لفتاة، تم خداعها بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

والتقى رجلان بالضحية في أحد المراكز الصحية في باتنا التي ترزح تحت وطأة تفش غير مسبوق لكوفيد-19، حيث أقنعا الفتاة التي لا يزيد عمرها عن 18 عاما لمرافقتهما لتقديم اللقاح لها.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرجلين اللذين تم تعريفهما على أنهما روكي ومونتو، أخذا الفتاة لمنزل مهجور، حيث قاما باغتصابها.

وذكرت الضحية للشرطة، أنها كانت مقيدة من يديها وقدميها، وتم تكميم فمها بمنديل، أثناء اغتصابها.

وقالت قوات الشرطة المسؤولة عن التحقيق في الواقعة، إن الفتاة تمكنت من تحرير قيودها، وفرّت إلى منزلها، حيث أخبرت عائلتها بما جرى لها.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المغتصبين، حيث كانا من المجرمين المعروفين في المنطقة.

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