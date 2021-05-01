وزير القوى العاملة المصري: لجنة لتنظيم عودة المصريين لليبيا قريباً

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تشكيل لجنة فنية لربط مراكز المعلومات الإلكترونية بمصر وليبيا لتنظيم عودة العمالة المصرية، وتفعيلها سيكون قريبا.

قال سعفان في تصريحات لصحيفة الأهرام المصرية، إن مذكرة التفاهم التي وُقّعت مع ليبيا نصّت على أن يتحمّل صاحب العمل الذي يستقدم عمالا مصاريف سفرهم وعودتهم، و العمال الذين سيذهبون للعمل في ليبيا وفقا للمذكرة، يتمتعون بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي سيعملون بها.

وتابع قائلا: “المزايا تشمل الأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية، والإجازات بأجر التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، والخدمات التعليمية والصحية وغيرها، و للعمّال الذين يعملون في البلدين ويتنقّلون بينهما، أن يتقدموا بطلب اصطحاب عائلاتهم أو التحاقهم بهم، عن طريق السلطة المختصة في كلتا الدولتين”.

وواصل الوزير المصري: “يحقّ للعمّال أن يحوّلوا جزءا من أجورهم إلى الدولة التي ينتمون إليها، وفقا للتشريعات الوطنية لكل دولة”.