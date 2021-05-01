جمعة القماطي: آلاف المرتزقة في سرت ينتهكون سيادتنا

دعا جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إلى إخراج من سماهم “المرتزقة” من ليبيا، دون الإشارة إلى المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا لقتال الجيش الوطني في ليبيا.

غرد جمعة القماطي على حسابه بموقع تويتر اليوم قائلا: “‏الآلاف من المرتزقة متعددي الجنسيات يسيطرون على مطارات وقواعد عسكرية ومدن مثل ‎سرت في انتهاك صارخ للسيادة الليبية” على حد قوله.

أضاف مبعوث فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق لدول المغرب العربي: “على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في إخراج هؤلاء المرتزقة بممارسة ضغوطات جادة وليس فقط بالتصريحات، فلن ينجح المسار السياسي واجراء انتخابات حرة في ‎ليبيا الا بخروجهم” وفق تعبيره.