ليبيا الان

جمعة القماطي: آلاف المرتزقة في سرت ينتهكون سيادتنا

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إلى إخراج من سماهم “المرتزقة” من ليبيا، دون الإشارة إلى المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا لقتال الجيش الوطني في ليبيا.

غرد جمعة القماطي على حسابه بموقع تويتر اليوم قائلا: “‏الآلاف من المرتزقة متعددي الجنسيات يسيطرون على مطارات وقواعد عسكرية ومدن مثل ‎سرت في انتهاك صارخ للسيادة الليبية” على حد قوله.

أضاف مبعوث فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق لدول المغرب العربي: “على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في إخراج هؤلاء المرتزقة بممارسة ضغوطات جادة وليس فقط بالتصريحات، فلن ينجح المسار السياسي واجراء انتخابات حرة في ‎ليبيا الا بخروجهم” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • سيادتك أنتهكها الاتراك ومرتزقتهم السوريين ومرتزقة اجويلي من التشاديين هذا واذا كنت ناسي افكرك تركيا محتل غرب ليبيا بالكامل ونصبت قواعد ومنعت علي الليبيين دخول أماكن مخصصه للمستعمر التي أما تكذب بوجود روس في ليبيا فالمعلومات الوارده من هناك تنفي وجود أي مرتزقه مع الجيش وتواجد المرتزقه في الغرب الليبي فقط يعملون جنبا لجنب مع عصابات الصخيرات فيما يسمي بقوات ضرطات العبط وكانوا سابق مع ما يسمي بقوات البهتان المتعوس

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  • يجمعة يالقماطي…الظاهر تقمعيستك علي الفرنيلو بوخت عقلك وخلاتك حمار بإمتياز لدرجه أنك ماتكلمتش علي الترك ومرتزقتهم الي معروفين للجميع يمرحوا ويناموا في ديار نومكم.

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  • لانك متخلف عقليا بزيادة فان سرت هى من شهدت جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة فى حماية الجيش الوطنى وحصرها نواب من كافة الفئات ولا يمكن عقد هذه الجلسة فى مصراته المحتلة من الاتراك والطليان فعن اى سيادة تتحدث ياميبون ولم نسمع لك صوتا عندما قال اردوغان ان ليبيا ارث عثمانى ولا عندما قال انه سيحتل موانئ النفط لولا اسود الجيش الوطنى بدعم من الاشقاء فى مصر وابسط شئ يدل على انك حمار وغبى جدا لسبب بسيط ان عائدات النفط الموجود فى خليج سرت فى حماية الجيش الوطنى يصب فى الخزينة الليبية فلو كان هناك مرتزقة كما تزعمون ياشهود الزور لاستولوا على عائدات النفط لان من يسيطر على سرت يسبطر على موانئ النفط عرفت انك جاهل وكذاب وان حزبك حزب الحمير والتكفير اما فى مصراته فسيادة ليبيا منتهكة بالكامل حيث يسيطر الاتراك يامتناك على عائد الميناء البحرى ويسيطروا على المطار ياحمار ولا تستطيع الحديث خوفا من ان يقطعوا عنك المصروف وربما يفطعوا لسانك وربما اكثر يقطعوا عضو اخر منتهى الصلاحية ويجعلوك من حريم السلطان

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  • المضحك ان يتحدث حمار بدون اى ادلة ويقول الاف من المرتزقة فهل راى واحد منهم ام انه شاهد زور فلم نرى شبح واحد من فاغنر اسير او قتيل بينما مرتزقة سوريا وتشاد الذين اسرهم الجيش الوطنى رايناهم عبر الفصائيات بالصوت والصورة ولم نرى واحد فقط من فاغنر الاشباح الموجودة فى خيالهم المريض للخونة والمأجورين بهدف تشويه صورة الجيش الوطنى وهو ليس فى حاجة لهؤلاء بعد ان اعلن الجيش المصرى علنا ان من يتخطى سرت الجفرة سيتصدى له الجيش المصرى وليس اى مرتزقة فالجيش المصرى مدين للجيش الليبى عامة ولحفتر خاصة بالمشاركة فى حرب اكتوبر ضد اليهود وان الاوان لمحاربة اخوانهم فى ليبيا شر خلق الله اما سيادة ليبيا فالجيش الوطنى يحميها رغم انف هذه الكلاب الضالة التى تنبح فى الخارج لتقبض الثمن وسيدفعون الثمن عندما يعودون لحكم القانون

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